تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس- تحذيرات

ليلاً: أجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً.
وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، نتيجة لتشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.
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