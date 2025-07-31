الخميس 2025-07-31 08:41 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس- تحذيرات

منظر عام لجسر عبدون في العاصمة عمّان
منظر عام لجسر عبدون في العاصمة عمّان
 
الخميس، 31-07-2025 06:07 ص

الوكيل الإخباري-   يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفياً معتدلاً في معظم المناطق، بينما يكون حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، خاصة شمالاً. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار، خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان


ليلاً: أجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً.

وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، نتيجة لتشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

 
 
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