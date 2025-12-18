تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الخميس، مستقرًا مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء مشمسة وباردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

