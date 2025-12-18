الخميس 2025-12-18 09:11 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس - تحذيرات

تهبيرية
تعبيرية
الخميس، 18-12-2025 06:53 ص

الوكيل الإخباري-    يكون الطقس اليوم الخميس، مستقرًا مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء مشمسة وباردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.

 
 


