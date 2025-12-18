تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس - تحذيرات

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.
