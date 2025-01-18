تنبيهات بخصوص الحالة الجوية يوم الاحد

ليلاً: الطقس بارد بوجه عام ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية و اجزاء من السهول.
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