تنبيهات بخصوص الحالة الجوية يوم الاحد

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق ، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً: الطقس بارد بوجه عام ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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