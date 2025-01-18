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تنبيهات بخصوص الحالة الجوية يوم الاحد

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 18-01-2025 02:22 م

الوكيل الإخباري-    يبقى الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق ، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليلاً: الطقس بارد بوجه عام ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية و اجزاء من السهول.

 
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