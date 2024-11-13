تنبيهات من الارصاد بشأن الحالة الجوية يوم الخميس

الوكيل الإخباري- الطقس معتدل في أغلب المناطق، ودافيء في الأغوار و البحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

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ليــلاً: الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.