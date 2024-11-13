تنبيهات من الارصاد بشأن الحالة الجوية يوم الخميس

ليــلاً: الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.
التنبيهات:
- تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الشمالية.
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