تنويه من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الأخير

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل الخطاب، إن المملكة تأثرت الأربعاء الماضي بسابع وآخر منخفض جوي ضمن أربعينية شتاء 2025/2026، كان مصحوبًا بكتلة هوائية باردة ورطبة، ما أدى إلى أجواء باردة وغائمة في مختلف المناطق.

اضافة اعلان



وأوضح آل الخطاب، في تصريح له مساء الخميس، أن الهطولات المطرية بدأت في المناطق الشمالية، ثم امتدت تدريجيًا إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية، وكانت غزيرة أحيانًا ولفترات قصيرة في بعض المناطق الشمالية والوسطى، رافقها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض الأوقات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.



وامتدت الأمطار إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وسادت رياح غربية معتدلة السرعة نشطة أحيانًا.



وأضاف أن مجاميع الأمطار المسجلة منذ بداية تأثير هذا المنخفض الجوي وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس أسهمت في رفع نسب الموسم المطري الحالي 2025/2026 بما يتراوح بين (1% – 5%) من المعدل الموسمي المطري العام، لا سيما في المناطق الوسطى والشمالية.



وبيّن مدير الأرصاد الجوية أن محطة رصد رأس منيف في المناطق الشمالية سجلت أعلى هطول مطري خلال هذا المنخفض بلغ (25.4) ملم، بما نسبته 4% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد حدائق الحسين في المناطق الوسطى بمجموع مطري بلغ (20.0) ملم وبنسبة 4%، ثم محطة رصد صما في المناطق الشمالية بمجموع (17.8) ملم وبنسبة 4% من معدلها الموسمي.