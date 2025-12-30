الثلاثاء 2025-12-30 02:43 م

توضيح من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الثاني

الأمطار
امطار
الثلاثاء، 30-12-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد الخطاب، إن المملكة تأثرت خلال الساعات الأولى من يوم الاثنين 29 كانون الأول 2025 بثاني منخفض جوي ضمن مربعينية شتاء 2025/2026، تمركز شرق جزيرة قبرص، وكان مصحوبًا بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وأوضح الخطاب أن أغلب مناطق المملكة شهدت هطولات مطرية متفاوتة الشدة، تركزت بشكل رئيس في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وكانت غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط البَرَد، ما أدى إلى تشكل السيول وجريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.


وأضاف أن المملكة تأثرت أيضًا بـ رياح غربية نشطة السرعة، رافقتها هبات قوية خاصة خلال ساعات صباح يوم الاثنين، حيث بلغت سرعة الرياح نحو 70 كم/الساعة في محطتي رصد الصفاوي والجبيهة الأوتوماتيكية، فيما تجاوزت 80 كم/الساعة في محطة رصد الطفيلة.


وبيّن مدير إدارة الأرصاد الجوية أن هذا المنخفض الجوي ساهم في رفع مجاميع الأمطار المتراكمة خلال 48 ساعة من الموسم المطري الحالي 2025/2026، لتتراوح نسب ما تحقق من المعدل الموسمي المطري العام بين 1% و14%، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.


وأشار الخطاب إلى أن أعلى كميات الأمطار المسجلة كانت في:
محطة رصد حدائق الحسين: 50.5 ملم، بما نسبته 11% من معدلها الموسمي العام.
محطة رصد الربة: 47.1 ملم، بما نسبته 14% من معدلها الموسمي العام.
محطة رصد رأس منيف: 46.1 ملم، بما نسبته 8% من معدلها الموسمي العام.
محطة رصد السلط الجوية: 45.6 ملم، بما نسبته 9% من معدلها الموسمي العام.


وأكد مدير إدارة الأرصاد الجوية أن أداء الموسم المطري الحالي 2025/2026 يُعد جيدًا، ويتجاوز المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة في أغلب مناطق المملكة، لا سيما المناطق الجنوبية، بما فيها الأغوار الجنوبية التي حققت معدلها الموسمي المطري العام كاملًا وتجاوزته بنسبة 7%.


وختم الخطاب تصريحه بالإشارة إلى أن الرسم البياني المرفق يوضح أداء الموسم المطري الحالي 2025/2026، من خلال مقارنة النسبة المفترض تحقيقها من المعدل الموسمي العام حتى 30 كانون الأول 2025 مع النسب الفعلية المتحققة في مختلف مناطق المملكة.

 
 


