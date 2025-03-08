توضيح من الارصاد حول حالة عدم الاستقرار الجوي

وأوضح آل خطاب أن الأمطار التي هطلت خلال هذه الحالة الجوية ساهمت في تحسين أداء الموسم المطري الحالي 2024/2025 بنسب تراوحت بين (01%-53%) من المعدل الموسمي العام، خاصة في جنوب وشرق المملكة.
أعلى كميات الأمطار المسجلة خلال الحالة الجوية الأخيرة حسب نسبة تحقيقها من المعدل الموسمي العام:
1) محطة رصد معان: 22.1 ملم (53%)
2) محطة رصد غور الصافي: 33.0 ملم (45%)
3) محطة رصد الأزرق الجنوبي: 24.3 ملم (41%)
4) محطة رصد وادي الضليل: 24.5 ملم (18%)
5) محطة رصد الطفيلة: 27.0 ملم (14%)
6) محطة رصد مطار عمان المدني: 14.6 ملم (11%)
7) محطة رصد الشوبك: 24.4 ملم (10%)
8) محطة رصد الربة: 27.3 ملم (8%)
9) محطة رصد مطار الملكة علياء الدولي: 10.0 ملم (7%)
وأشار آل خطاب إلى أن الأمطار لا تزال دون معدلاتها الافتراضية في جميع مناطق المملكة حتى هذا التاريخ، متمنيًا أن تشهد المملكة المزيد من الهطولات خلال الفترة القادمة.
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