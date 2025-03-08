توضيح من الارصاد حول حالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الإخباري- صرّح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن المملكة تأثرت منذ الساعات الأولى من يوم الأربعاء 05/03/2025 بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تسببت في هطولات مطرية متفاوتة الشدة شملت معظم المناطق، وتركزت بغزارة في الجنوب والشرق وأجزاء من المناطق الوسطى، وكانت مصحوبة بالرعد وهطول البرد في بعض المناطق، مما أدى إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.



وأوضح آل خطاب أن الأمطار التي هطلت خلال هذه الحالة الجوية ساهمت في تحسين أداء الموسم المطري الحالي 2024/2025 بنسب تراوحت بين (01%-53%) من المعدل الموسمي العام، خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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وسجلت محطة رصد معان أعلى نسبة تحقق من المعدل الموسمي العام بنسبة 53%، بينما سجلت محطة غور الصافي أعلى كمية أمطار خلال الحالة الجوية الأخيرة بلغت 33.0 ملم.



أعلى كميات الأمطار المسجلة خلال الحالة الجوية الأخيرة حسب نسبة تحقيقها من المعدل الموسمي العام:



1) محطة رصد معان: 22.1 ملم (53%)

2) محطة رصد غور الصافي: 33.0 ملم (45%)

3) محطة رصد الأزرق الجنوبي: 24.3 ملم (41%)

4) محطة رصد وادي الضليل: 24.5 ملم (18%)

5) محطة رصد الطفيلة: 27.0 ملم (14%)

6) محطة رصد مطار عمان المدني: 14.6 ملم (11%)

7) محطة رصد الشوبك: 24.4 ملم (10%)

8) محطة رصد الربة: 27.3 ملم (8%)

9) محطة رصد مطار الملكة علياء الدولي: 10.0 ملم (7%)