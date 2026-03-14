توضيح هام وتحذير من الأرصاد حول المنخفض الجوي غداً الأحد

الوكيل الإخباري- تشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم السبت، تترافق مع هطولات مطرية متفاوتة الشدة ورياح نشطة، قبل أن تتأثر غدًا الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، وفق إدارة الأرصاد الجوية.





وقال مدير "الأرصاد"، رائد آل خطاب، إن المملكة تبقى نهار السبت تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في مناطق مختلفة، يتوقع أن تكون غزيرة أحيانًا في شمال ووسط وشرق المملكة، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.



وأضاف أن الرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة، ترافقها هبات قوية أحيانًا تصل سرعتها في بعض المناطق إلى نحو 50 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار، خاصة في مناطق البادية، فيما يستمر الطقس ليلًا باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع بقاء فرصة هطول زخات من المطر، خصوصًا في المناطق الشمالية والوسطى.



وأشار إلى أن الطقس في خليج العقبة يكون نهارًا دافئًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا، مع احتمال هطول زخات محلية من المطر، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج، بينما يصبح ليلًا باردًا نسبيًا مع رياح شمالية خفيفة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحذر آل خطاب من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، إضافة إلى خطر العواصف الرعدية وتساقط البرد، وشدة سرعة الرياح خاصة في جنوب المملكة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية التي لا تشهد هطولًا مطريًا.



وبين أن المملكة ستتأثر غدًا الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية، قد تكون غزيرة لفترة قصيرة صباحًا في المناطق الشمالية والوسطى، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا.



ولفت إلى أن الطقس ليلًا سيكون باردًا وغائمًا جزئيًا، مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، قبل أن تضعف فرص الهطول تدريجيًا، مع أجواء شديدة البرودة في معظم المناطق.



وحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، إضافة إلى الغبار في مناطق البادية، داعيًا إلى الحذر من الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولات مطرية.



وأوضح أن درجات الحرارة تميل للارتفاع بشكل طفيف يوم الاثنين، حيث يكون الطقس باردًا في المرتفعات الجبلية العالية والبادية والسهول، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح، أما ليلًا فتكون الأجواء باردة جدًا في أغلب المناطق، فيما يشهد الثلاثاء المقبل ارتفاعًا ملموسًا على درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف ومشمس في أرجاء المملكة.



ودعا آل خطاب المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام المختلفة، للاطلاع على آخر التحديثات والتفاصيل المتعلقة بالحالة الجوية المتوقعة.





