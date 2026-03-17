حالة الطقس لـ 4 أيام في الاردن

الوكيل الإخباري- بمشيئة الله تشير التحليلات للنماذج العددية محاكاة الغلاف الجوي و الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أن تتأثر المملكة اعتباراً من ساعات ما بعد ظهر الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتبعها كتلة هوائية أبرد نسبياً مصاحبة لمنخفض جوي يوم الخميس، مع أجواء باردة وماطرة أحياناً تستمر حتى يوم الجمعة.

وبحسب التوقعات، يطرأ يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها المناخية، حيث يسود طقس مشمس ولطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، بينما يكون الطقس ليلاً بارداً في المرتفعات الجبلية وبارداً نسبياً في باقي المناطق، مع تحذير من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



ويستمر الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء، حيث يكون الطقس مائلاً للدفء في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ورياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها إلى نحو 60 كم/ساعة، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية. ومع ساعات ما بعد الظهر تبدأ المملكة بالتأثر تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم وتهطل زخات من المطر في المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، تمتد لاحقاً إلى أجزاء مختلفة من المملكة بما فيها العاصمة عمان، وقد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.



أما يوم الخميس، فذكرت الأرصاد الجوية انه سوف تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً إلى غائم في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً، وقد تمتد لفترة محدودة إلى أجزاء من جنوب غرب المملكة. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. وخلال ساعات الليل يستمر الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لزخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة خاصة شمال ووسط البلاد.



وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الجمعة مع بدء عطلة عيد الفطر ، حيث يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها في ساعات الصباح الباكر الرعد وتساقط البرد، مع فرصة لزخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، فيما يبقى الطقس ليلاً بارداً مع فرصة لزخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة يوم الأربعاء، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وكذلك بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.