حالة عدم استقرار جوي وامطار رعدية الاثنين - تحذيرات

ليــلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من انزلاق المركبات على الطرق المبتلة في جنوب و شرق المملكة.
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