حالة عدم استقرار جوي وامطار رعدية الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس الاثنين بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ويميل للدفء في باقي المناطق، هذا ويتوقع ان تؤثر على المناطق الجنوبية والشرقية حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين و الاخر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا في بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليــلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.