حالة من عدم الاستقرار الجوي حتى مساء الأحد

09:05 ص

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الوكيل الإخباري- تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في مناطق متفرقة من شمال ووسط وشرق المملكة، ويتوقع أن تكون الأمطار في ساعات ما بعد العصر غزيرة أحيانا، خاصة في شمال وشرق المملكة، وفي المناطق الجنوبية تكون الأجواء مشمسة والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار. اضافة اعلان





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في ساعات ما بعد العصر، خاصة في شمال وشرق المملكة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، نتيجة الغبار المثار في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر.



ويوم غد السبت تكون الأجواء غير مستقرة، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر في ساعات الصباح لفترة محدودة في البادية الشمالية الشرقية من المملكة وتدريجيا مع ساعات ما بعد العصر تزداد كميات الغيوم على الجزء الغربي من المملكة وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتكون الأجواء الأحد، غائمة جزئيا في شمال ووسط المملكة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في أقصى شمال المملكة، ومع ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، وتكون الأجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



والاثنين، تكون الأجواء غائمة جزئيا في شمال ووسط المملكة، مع درجات حرارة لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12، وفي مرتفعات الشراة 22 - 10، وفي مناطق البادية 26 - 11، وفي مناطق السهول 25 - 14، وفي الأغوار الشمالية 30 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 20، وفي البحر الميت 31 - 19، وفي خليج العقبة 30 - 18 درجة مئوية.



