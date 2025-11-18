زخات مطرية على هذه المناطق الثلاثاء - تفاصيل

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء خريفيًا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، لا سيما في المناطق الشرقية، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شرق المملكة ولفترة قصيرة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانًا، خصوصًا في مناطق البادية.