الثلاثاء 2025-11-18 07:58 ص
 

زخات مطرية على هذه المناطق الثلاثاء - تفاصيل

الثلاثاء، 18-11-2025 06:51 ص

الوكيل الإخباري-    يكون الطقس اليوم الثلاثاء خريفيًا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، لا سيما في المناطق الشرقية، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شرق المملكة ولفترة قصيرة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانًا، خصوصًا في مناطق البادية.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 22 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 10، وفي مرتفعات الشراة 19 - 8، وفي مناطق البادية 24 - 9، وفي مناطق السهول 21 - 11، وفي الأغوار الشمالية 28 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 20، وفي البحر الميت 28 - 19، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.

 
 
