شاهد: هطولات ثلجية خفيفة في المملكة

وتسود الرياح الشمالية الغربية العاصفة، التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من 80 كم/ساعة في بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الغبار في المناطق الصحراوية. ومع ساعات المساء، يطرأ انخفاض على الهطولات الجوية وتخف سرعة الرياح تدريجيًا.
وقد حذرت ادارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في الجزء الغربي من المملكة، وكذلك من شدة الرياح والهبات القوية التي قد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، سواء بسبب الغبار في الصحراء أو الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في المناطق الجبلية.
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