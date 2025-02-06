ضباب كثيف وانعدام للرؤية في العاصمة عمان (فيديو )

الوكيل الإخباري- شهدت العاصمة عمان صباح اليوم الخميس ضباب كثيف الذي غلف الأجواء وأدى إلى تدني واضح بمستوى الرؤية في العديد من المناطق.



وقد أظهرت مشاهد وصلت لـ "الوكيل الاخباري" ضباب كثيففي شوارع العاصمة فجر اليوم ، ما أثر على الرؤية بشكل ملحوظ.



وتبقى المملكة تحت تأثير منخفض جوي عميق هذا اليوم، حيث يشهد الطقس انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليكون باردًا جدًا وغائمًا مع أمطار غزيرة في أغلب المناطق. ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار بغزارة، خاصة في ساعات الفجر والصباح، وقد يصاحبها الرعد والبرد، مما يهدد بتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت. كما يُحتمل تساقط زخات خفيفة من الثلج أحيانًا على المرتفعات الجبلية التي تزيد عن 1100 متر، مع تراكمات محدودة في المرتفعات الجنوبية العالية (الشراة).



وتسود الرياح الشمالية الغربية العاصفة، التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من 80 كم/ساعة في بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الغبار في المناطق الصحراوية. ومع ساعات المساء، يطرأ انخفاض على الهطولات الجوية وتخف سرعة الرياح تدريجيًا.



وقد حذرت ادارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في الجزء الغربي من المملكة، وكذلك من شدة الرياح والهبات القوية التي قد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، سواء بسبب الغبار في الصحراء أو الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في المناطق الجبلية.



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التفاصيل: #الطقس #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/MFpB34dJzg #الاردن ضباب كثيف وتدني بمستوى الرؤية في عمان فجر الخميسالتفاصيل: https://t.co/FmtpBp46Nu February 6, 2025