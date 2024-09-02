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طقس الثلاثاء .. مائل للبرودة ليلاً وتنبيه من الضباب فوق المرتفعات

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 02-09-2024 10:53 م

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس ، الثلاثاء ،  معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في سماء المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

 
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