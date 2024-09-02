طقس الثلاثاء .. مائل للبرودة ليلاً وتنبيه من الضباب فوق المرتفعات

لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
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