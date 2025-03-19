طقس بارد وامطار متوقعة ورياح نشطة حتى الجمعة

06:58 ص

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الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الأربعاء تدريجيًا بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة. ويكون الطقس لطيفًا أثناء النهار في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط تدريجيًا مع ساعات الظهيرة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار، ولا سيما في مناطق البادية.



ومع ساعات المساء، تزداد كميات الغيوم وتهطل -بإذن الله- الأمطار في شمال المملكة، تمتد تدريجيًا إلى المناطق الوسطى. وفي ساعات الليل المتأخرة، تصل الأمطار إلى أجزاء من المناطق الجنوبية. كما يُحتمل أن تكون الأمطار أحيانًا غزيرة في شمال المملكة، وقد يصحبها الرعد وهطول حبات البَرَد، مع ازدياد نشاط الرياح الشمالية الغربية.



وتحذّر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من:



احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، ولا سيما في مناطق البادية.

احتمال تشكل السيول في ساعات الليل في شمال المملكة.

تدني مدى الرؤية الأفقية خلال الليل بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية.



وبحسب التقرير، يزداد يوم غدٍ الخميس تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد أحيانًا إلى أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة. وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق (65 كم/الساعة)، ما يؤدي إلى إثارة الغبار، وخصوصًا في شرق وجنوب شرق المملكة، مما يسبب تدنيًا واضحًا في مدى الرؤية الأفقية.



أما يوم الجمعة، فيطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع توقع هطول زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة. وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وقد تثير الغبار في المناطق الصحراوية.

ومع ساعات صباح السبت، تكون الأجواء ضبابية فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما ترتفع درجات الحرارة خلال النهار، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ويميل إلى الدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في بعض مناطق المملكة:

شرق عمان: 19 - 8 درجة مئوية

غرب عمان: 17 - 6 درجة مئوية

المرتفعات الشمالية: 15 - 7 درجة مئوية

مرتفعات الشَّرَاة: 14 - 5 درجة مئوية

مناطق البادية: 23 - 6 درجة مئوية

مناطق السهول: 19 - 9 درجة مئوية

الأغوار الشمالية: 29 - 11 درجة مئوية

الأغوار الجنوبية: 31 - 13 درجة مئوية

البحر الميت: 30 - 14 درجة مئوية

خليج العقبة: 31 - 15 درجة مئوية

