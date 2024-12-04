طقس بارد وزخات مطرية على أقصى شمال المملكة ليلاً

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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وليلاً، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة.