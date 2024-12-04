 
الأربعاء 2024-12-04 06:03 ص
 

طقس بارد وزخات مطرية على أقصى شمال المملكة ليلاً

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 04-12-2024 05:47 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وليلاً، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة.


وتوقعت الأرصاد هطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أقصى شمال المملكة في ساعات متأخرة من الليل، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

 
gnews

أحدث الأخبار

جعفر حسان

شؤون برلمانية عاجل الأردن.. مجلس النواب يصوت اليوم على الثقة بحكومة جعفر حسان

تعبيرية

الطقس طقس بارد وزخات مطرية على أقصى شمال المملكة ليلاً

ارشيفية

عربي ودولي المدفعية التركية تقصف مواقع للوحدات الكردية

رئيس كوريا الجنوبية

عربي ودولي الرئيس الكوري الجنوبي يعلن رفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان ضدها

شرقية

عربي ودولي قصف مدفعي على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية

ارشيفية

عربي ودولي مسؤولون إسرائيليون: سنهاجم أي عنصر من حزب الله جنوب الليطاني

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم بلدة قرب القدس

مجلس محافظة الكرك

أخبار محلية مجلس محافظة الكرك يناقش أولويات مشاريع قطاع الأشغال



 




الأكثر مشاهدة