طقس بارد وزخات مطرية على أقصى شمال المملكة ليلاً

وليلاً، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة.
وتوقعت الأرصاد هطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أقصى شمال المملكة في ساعات متأخرة من الليل، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.
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