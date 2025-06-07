طقس حار نسبيًا السبت .. إليك تفاصيل حالة الطقس

ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يكون حارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خلال ساعات النهار.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، ويميل إلى الحرارة النسبية في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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