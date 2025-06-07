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طقس حار نسبيًا السبت .. إليك تفاصيل حالة الطقس

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 07-06-2025 12:58 ص
الوكيل الإخباري-   توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة، اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، حيث تسجّل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بمقدار 2-3 درجات مئوية.اضافة اعلان


ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يكون حارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خلال ساعات النهار.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، ويميل إلى الحرارة النسبية في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
 
gnews

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