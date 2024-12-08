طقس لطيف الحرارة نهاراً وبارد ليلاً في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الإخباري-يستمر الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم الأحد، ودافئ نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا في مناطق البادية.

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