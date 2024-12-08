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طقس لطيف الحرارة نهاراً وبارد ليلاً في أغلب مناطق المملكة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 08-12-2024 05:57 ص

الوكيل الإخباري-يستمر الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم الأحد، ودافئ نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا في مناطق البادية.

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ليلاً، يكون الطقس باردًا في أغلب مناطق المملكة، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة

 
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