طقس متقلب .. برودة اليوم وحرارة في الأيام المقبلة

ويُتوقع لفترات محدودة هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانًا، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الوسطى الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في شرق المملكة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس مستقرًا ولطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الأربعاء ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 6 - 8 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 9 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 6، وفي مرتفعات الشراة 14 - 5، وفي مناطق البادية 21 - 8، وفي مناطق السهول 19 - 9، وفي الأغوار الشمالية 24 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 25 - 15، وفي خليج العقبة 26 - 14 درجة مئوية.
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