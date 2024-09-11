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طقس معتدل اليوم وارتفاع قليل على الحرارة غدا الخميس

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الأربعاء، 11-09-2024 07:32 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس، اليوم الأربعاء، معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


أما الجمعة، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


كما يطرأ، السبت، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، اليوم، بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 19، وفي مرتفعات الشراة 29 - 18، وفي مناطق البادية 37 - 23، وفي مناطق السهول 33 - 22، وفي الأغوار الشمالية 39 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 28، وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.

 
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