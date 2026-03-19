عاجل منخفض جوي جديد يؤثر على المملكة اليوم - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وتهطل الأمطار بين الحين والآخر، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد وهطول البرد أحياناً.

ويتوقع في ساعات المساء أن تكون الهطولات غزيرة لفترة قصيرة في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.