الخميس 2026-03-19 07:22 م

عاجل منخفض جوي جديد يؤثر على المملكة اليوم - تحذيرات

- تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وتهطل الأمطار ب
الخميس، 19-03-2026 07:34 ص

الوكيل الإخباري-    تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وتهطل الأمطار بين الحين والآخر، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد وهطول البرد أحياناً.

ويتوقع في ساعات المساء أن تكون الهطولات غزيرة لفترة قصيرة في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل السيول في ساعات المساء والليل، خاصة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها في بعض المناطق، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

 
 


نو

و

ز

و

ز

ب

ل

ن

