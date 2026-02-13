عاصفة غبارية تتجه نحو الأردن

وأوضحت الأرصاد، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية والتحليلات الأولية، أن أجزاء من الكتلة الغبارية قد تمتد إلى أجواء المملكة بنسب متفاوتة، مما يؤدي إلى تدنٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الجنوبية.
وأكدت الدائرة أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وستقوم بإصدار التحديثات اللازمة أولاً بأول وفقاً للمعطيات الجوية المستجدة.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد : امطار قادمة الى المملكة بهذا الموعد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة - تحذيرات
-
الأرصاد : رياح قوية وأجواء مغبرة الجمعة والسبت يعقبها ارتفاع ملموس على الحرارة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات
-
الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق
-
أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن الاربعاء
-
حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن