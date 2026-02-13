عاصفة غبارية تتجه نحو الأردن

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر أجواء المملكة خلال الساعات المقبلة بأجزاء من عاصفة غبارية تتحرك حاليا فوق شمال مصر باتجاه الشرق والشمال الشرقي.

اضافة اعلان



وأوضحت الأرصاد، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية والتحليلات الأولية، أن أجزاء من الكتلة الغبارية قد تمتد إلى أجواء المملكة بنسب متفاوتة، مما يؤدي إلى تدنٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الجنوبية.