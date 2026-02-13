الجمعة 2026-02-13 09:46 م

عاصفة غبارية تتجه نحو الأردن

غبار في الرويشد
غبار في الرويشد
 
الجمعة، 13-02-2026 09:33 م

الوكيل الإخباري-   توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر أجواء المملكة خلال الساعات المقبلة بأجزاء من عاصفة غبارية تتحرك حاليا فوق شمال مصر باتجاه الشرق والشمال الشرقي.

وأوضحت الأرصاد، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية والتحليلات الأولية، أن أجزاء من الكتلة الغبارية قد تمتد إلى أجواء المملكة بنسب متفاوتة، مما يؤدي إلى تدنٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الجنوبية.


وأكدت الدائرة أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وستقوم بإصدار التحديثات اللازمة أولاً بأول وفقاً للمعطيات الجوية المستجدة.

 
 


