فرصة لهطول أمطار حتى الثلاثاء وهذه المناطق الأكثر تأثرا

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ( 5-7) درجات مئوية، ليكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

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ويتوقع حتى ساعات الظهيرة هطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول الشرقية .



ويطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق ، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل ولفترة قصيرة هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية للمملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



و يتوقع في ساعات متأخرة من المساء أن تتأثر المملكة بشكل تدريجي بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تزداد كميات الغيوم المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة، ويتوقع بإذن الله خلال ساعات الليل هطول زخات من المطر في المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة قد يصحبها الرعد أحياناً، لتمتد لاحقاً إلى المناطق الشرقية والمناطق الوسطى الشرقية.



ويكون الطقس الاثنين، غائما جزئيًا وباردا نسبيًا في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر خاصة في شمال وشرق المملكة، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار في مناطق البادية.



ويكون الطقس الثلاثاء، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.