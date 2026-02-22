كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم -تحذيرات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية باردة نسبيا حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية احياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.