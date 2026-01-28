الأربعاء 2026-01-28 07:23 ص

كتلة هوائية باردة مصحوبة بأمطار غزيرة الأربعاء

الأربعاء، 28-01-2026 06:39 ص
الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة الأربعاء بكتلة هوائية باردة ورطبة، تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم في أغلب المناطق.


وتتوقع إدارة الأرصاد هطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر صباح الأربعاء في أجزاء من شمال المملكة، مع نشاط واضح للرياح الغربية المثيرة للغبار، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والطرق الصحراوية.

ومع ساعات ما بعد الظهر، تتحول الأجواء إلى غائمة، وتزداد فرص هطل الأمطار في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من الشرق والجنوب الغربي، وقد تكون غزيرة لفترات قصيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد.
 
 


