كتلة هوائية باردة مصحوبة بأمطار غزيرة الأربعاء

وتتوقع إدارة الأرصاد هطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر صباح الأربعاء في أجزاء من شمال المملكة، مع نشاط واضح للرياح الغربية المثيرة للغبار، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والطرق الصحراوية.
ومع ساعات ما بعد الظهر، تتحول الأجواء إلى غائمة، وتزداد فرص هطل الأمطار في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من الشرق والجنوب الغربي، وقد تكون غزيرة لفترات قصيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات
-
تفاصيل المنخفض الجوي القادم الى الاردن
-
تفاصيل حالة الطقس في الاردن الثلاثاء
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء
-
الاردن .. انخفاض ملموس على الحرارة وأمطار رعدية بهذا الموعد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد