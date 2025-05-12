لعشاق الصيف.. أجواء حارّة حول معدلاتها السنوية

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق و حارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار ، ولا سيما في مناطق البادية.

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