متى تنحسر موجة الغبار في الأردن؟.. الأرصاد تكشف الموعد

الوكيل الإخباري- كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن صور الأقمار الصناعية أظهرت ارتفاع تركيزات الغبار في شمال ووسط المملكة، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية، في حين تكون كثافة الغبار أقل في المناطق الجنوبية.

وقال آل خطاب إن هذه الأجواء المغبرة من المتوقع أن تستمر خلال الساعات القادمة، على أن تبدأ بالتراجع التدريجي مع الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، بمشيئة الله.