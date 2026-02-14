السبت 2026-02-14 10:26 م

متى تنحسر موجة الغبار في الأردن؟.. الأرصاد تكشف الموعد

السبت، 14-02-2026 08:44 م

الوكيل الإخباري- كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن صور الأقمار الصناعية أظهرت ارتفاع تركيزات الغبار في شمال ووسط المملكة، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية، في حين تكون كثافة الغبار أقل في المناطق الجنوبية.

وقال آل خطاب إن هذه الأجواء المغبرة من المتوقع أن تستمر خلال الساعات القادمة، على أن تبدأ بالتراجع التدريجي مع الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، بمشيئة الله.


وناشدت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً مرضى الجهاز التنفسي، ومتابعة التحديثات الدورية أولاً بأول عبر صفحات الإدارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 
 


