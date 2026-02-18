مراقبة منخفض جوي قادم الى الأردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تشير التوقعات الجوية إلى تأثر عدد من دول المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، مطلع الأسبوع المقبل، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة وهطول أمطار .

وفي التفاصيل، تُظهر الخرائط الجوية الصادرة عن مواقع ومراكز مختصة بالطقس تأثر كل من الأردن و فلسطين و سوريا ولبنان، إضافة إلى شمال مصر والعراق وشمال السعودية، بحالة من عدم الاستقرار الجوي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.