الأربعاء 2026-02-18 10:46 م

مراقبة منخفض جوي قادم الى الأردن

الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة
الأربعاء، 18-02-2026 09:49 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  تشير التوقعات الجوية إلى تأثر عدد من دول المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، مطلع الأسبوع المقبل، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة وهطول أمطار  .

وفي التفاصيل، تُظهر الخرائط الجوية الصادرة عن مواقع ومراكز مختصة بالطقس تأثر كل من الأردن و فلسطين  و سوريا  ولبنان، إضافة إلى شمال مصر والعراق  وشمال السعودية، بحالة من عدم الاستقرار الجوي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

 

وتؤكد الجهات المختصة أن هذه التوقعات ما تزال قابلة للتحديث مع اقتراب موعد التأثير الفعلي للحالة الجوية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية الصادرة عن دوائر الأرصاد الجوية في بلدانهم للاطلاع على آخر المستجدات والتعليمات المرتبطة بالحالة المتوقعة.

 
 


