مستجدات الكتلة الهوائية الباردة القادمة إلى المملكة

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق وغائماً جزئياً إلى غائم.





وأضافت الأرصاد أنه يُتوقع خلال ساعات الصباح الباكر هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة، تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية، وقد تكون غزيرة لفترة قصيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، خاصة في شمال وشرق المملكة.



وأشارت إلى أنه مع ساعات ما بعد الظهر قد تهطل أمطار خفيفة في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، فيما تكون الرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.



وبيّنت الأرصاد أن الطقس يبقى الثلاثاء ليلاً بارداً وغائماً جزئياً، مع استمرار فرصة هطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

