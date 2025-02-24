 
الإثنين 2025-02-24 02:25 م
 

مستجدات المنخفض الذي يؤثر على الاردن وحالة الطقس لـ 4 ايام

امطار
امطار
الإثنين، 24-02-2025 01:38 م

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - تبقى المملكة  اليوم الاثنين تحت تأثير الكتلة الهوائية قارسة البرودة قطبية المنشأ، حيث يسود طقس شديد البرودة في اغلب المناطق وغائم جزئي، مع احتمال ضعيف حتى ساعات العصر لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المرتفعات الجبلية في شمال ووسط المملكة واجزاء من البادية الشمالية الشرقية، تكون أحيانا على شكل زخات خفيفة متفرقة من الثلج .

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ويوم الثلاثاء يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد جداً في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 

اما يوم الاربعاء يطرأ إرتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة،  مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

ويوم الخميس توالي درجات الحرارة إرتفاعها، مع بقاءها اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، الطقس بارد فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ويميل للدفء قليلاً  في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

 
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