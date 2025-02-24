مستجدات المنخفض الذي يؤثر على الاردن وحالة الطقس لـ 4 ايام

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - تبقى المملكة اليوم الاثنين تحت تأثير الكتلة الهوائية قارسة البرودة قطبية المنشأ، حيث يسود طقس شديد البرودة في اغلب المناطق وغائم جزئي، مع احتمال ضعيف حتى ساعات العصر لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المرتفعات الجبلية في شمال ووسط المملكة واجزاء من البادية الشمالية الشرقية، تكون أحيانا على شكل زخات خفيفة متفرقة من الثلج .

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ويوم الثلاثاء يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد جداً في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اما يوم الاربعاء يطرأ إرتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.