مستجدات المنخفض القطبي القادم إلى المملكة - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً؛ ليكون الطقس باردًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية. اضافة اعلان





ليلاً: بمشيئة الله تعالى تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ليتحول الطقس إلى بارد جدًا خاصة فوق الجبال وغائم جزئيًا إلى غائم، وتهطل الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجيًا إلى المناطق الوسطى، حيث يُتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا مصحوبة بالرعد وهطول البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وبإذن الله تعالى تمتد الأمطار في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية تصل سرعتها ما بين (60–70) كم/ساعة.



التحذيرات



خطر تشكل السيول في ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة الأغوار الشمالية والوسطى والبحر الميت.



خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.



تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.



تنبيهات ونصائح



أخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاق على الطرقات مع بداية هطول المطر.



تثبيت الأجسام القابلة للتطاير.



عدم المجازفة بعبور تجمعات المياه ومجاري الأودية.



الثلاثاء: مع الساعات الأولى ليوم الثلاثاء يتعمق تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة، حيث تشتد سرعة الرياح وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس؛ الطقس بارد جدًا وغائم وماطر في أغلب المناطق، ويُتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات ويصحبها الرعد وهطول البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما يُتوقع هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية تكون ممزوجة بالمطر أحيانًا، مع احتمال أن تتراكم بشكل محدود فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراه)، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها (70–80) كم/ساعة مما يؤدي إلى تشكل العواصف الغبارية في المناطق الصحراوية والبادية.



التحذيرات



خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.



خطر هطول البرد في بعض المناطق وتشكل العواصف الرعدية.



تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية.



خطر شدة سرعة الرياح في العديد من المناطق والهبات القوية المرافقة لها.



خطر العواصف الغبارية وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانًا في المناطق الصحراوية والبادية.



تنبيهات ونصائح



أخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاق على الطرقات مع الهطول المطري.



تثبيت الأجسام القابلة للتطاير.



عدم المجازفة بعبور تجمعات المياه ومجاري الأودية.



الأربعاء نهارًا: أجواء ضبابية وباردة في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات المساء تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء تدريجيًا إلى الاستقرار، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ليلاً: الطقس بارد جدًا خاصة فوق الجبال، وغائم جزئيًا، والرياح غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات



تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية.



تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية.

