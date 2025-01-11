 
السبت 2025-01-11 07:36 م
 

مستجدات عدم الاستقرار الجوي وحالة الطقس لـ 3 ايام بالاردن

تجمع مياه الأمطار
امطار
السبت، 11-01-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  يشهد الطقس يومي الاحد والاثنين ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، حيث يكون باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات النهار. ليلاً، يكون الطقس باردًا بشكل عام مع احتمالية تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية وأجزاء من البادية والسهول.

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 تتواصل يوم الثلاثاء درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيًا، حيث يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية نهارًا، ويكون الطقس باردًا ليلاً في معظم المناطق.

 
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