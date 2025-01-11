مستجدات عدم الاستقرار الجوي وحالة الطقس لـ 3 ايام بالاردن

تتواصل يوم الثلاثاء درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيًا، حيث يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية نهارًا، ويكون الطقس باردًا ليلاً في معظم المناطق.
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