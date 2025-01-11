مستجدات عدم الاستقرار الجوي وحالة الطقس لـ 3 ايام بالاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يشهد الطقس يومي الاحد والاثنين ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، حيث يكون باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات النهار. ليلاً، يكون الطقس باردًا بشكل عام مع احتمالية تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية وأجزاء من البادية والسهول.

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