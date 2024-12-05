مناطق تسجل أدنى وأعلى درجات حرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع (أسماء)

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

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ويكون الطقس اليوم مستقرًا، وباردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وليلاً يكون الطقس باردًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردًا نسبيًا في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



والجمعة نهارًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وليلاً يكون الطقس باردًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردًا نسبيًا في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



أما السبت نهارًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وليلاً يكون الطقس باردًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردًا نسبيًا في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ووفقا للنشرة الصادرة عن الأرصاد لمدة 3 أيام، تسجل جبال الشراه أدنى درجة حرارة بمعدل 4 درجات مئوية، بينما تسجل الأغوار الجنوبية والعقبة أعلى درجة حرارة بمعدل 24 درجة مئوية.



وتاليًا جدول بدرجات الحرارة المتوقعة لليوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع في الأردن: