الإثنين 2025-04-07 09:53 م
 

منخفض جوي خماسيني يؤثر على الاردن الثلاثاء - تحذيرات

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 07-04-2025 08:06 م

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة ،الثلاثاء ،بمنخفض جوي خماسيني حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-10) درجات مئوية، الطقس مغبر بوجه عام وجاف، ودافئ في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

اضافة اعلان


ليلاً: الطقس دافئ ومغبر بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احيانا على الطرق الخارجية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار بفعل الرياح.

 
gnews

أحدث الأخبار

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

صحفيان فلسطينيان استشهدا في غارة إسرائيلية

فلسطين استشهاد 209 صحفيا منذ بدء العدوان على قطاع غزة

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض يلغي مؤتمرا صحفيا كان مقررا بين ترامب ونتنياهو

ارشيفية

عربي ودولي أوروبا تعرض على أميركا اتفاق تجارة حرة

رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال تفقده الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الوسطى

أخبار محلية قائد الجيش: تزويد الواجهات الحدودية بالاجهزة والمعدات اللازمة

جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أخبار محلية الإليزيه: ماكرون والسيسي والملك أجروا اتصالا مع ترامب أثناء قمة القاهرة

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تدعم وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

الكرك

أخبار محلية ورشة توعوية لتعزيز ثقافة السلامة العامة في الكرك



 
 





الأكثر مشاهدة