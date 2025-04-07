منخفض جوي خماسيني يؤثر على الاردن الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة ،الثلاثاء ،بمنخفض جوي خماسيني حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-10) درجات مئوية، الطقس مغبر بوجه عام وجاف، ودافئ في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

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ليلاً: الطقس دافئ ومغبر بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.