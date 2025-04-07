منخفض جوي خماسيني يؤثر على الاردن الثلاثاء - تحذيرات

ليلاً: الطقس دافئ ومغبر بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احيانا على الطرق الخارجية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار بفعل الرياح.
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