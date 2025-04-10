نهاية أسبوع باردة وتحذيرات جوية مهمة من الأرصاد

12:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726908 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها الصادر اليوم الخميس عن توقعات الطقس للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة، مع أجواء باردة نسبياً ونشاط في الرياح المثيرة للغبار في بعض المناطق، خاصة البادية، إلى جانب فرص لهطول زخات متفرقة من المطر في مناطق متفرقة من المملكة. اضافة اعلان





تبقى الأجواء غداً الجمعة غائمة جزئياً وباردة نسبياً، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في شمال المملكة.



وفي ساعات الليل، تتزايد فرص هطول زخات خفيفة في شمال ووسط المملكة الغربية. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً.



يستمر الطقس يوم السبت غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلاً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.



وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر صباحاً في شمال ووسط المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً.



فيما تشهد درجات الحرارة الأحد ارتفاعاً طفيفاً، ويكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والعقبة والبادية، مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة.



الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.



ودعت الأرصاد لأخذ الحيطة والحذر خلال القيادة بسبب تدني الرؤية الأفقية، إضافة لارتداء الملابس الدافئة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.



كما حذرت تدني مدى الرؤية بسبب الضباب فوق المرتفعات ، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار ، ومن سرعة الرياح العالية والهبات المرافقة لها.



