هذه المناطق شهدت تساقطا للثلوج - أسماء

الوكيل الإخباري- شهدت العديد من المناطق المرتفعة في محافظة عجلون مثل: عبين عبلين وصخرة ورأس منيف وعفنا وسامتا ومنطقة القاعدة بعنجرة تساقطا للثلوج.

اضافة اعلان