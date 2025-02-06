 
الخميس 2025-02-06 09:58 ص
 

هذه المناطق شهدت تساقطا للثلوج - أسماء

ا
عجلون تكتسي بالثلوج
الخميس، 06-02-2025 09:13 ص

الوكيل الإخباري- شهدت العديد من المناطق المرتفعة في محافظة عجلون مثل: عبين عبلين وصخرة ورأس منيف وعفنا وسامتا ومنطقة القاعدة بعنجرة تساقطا للثلوج.

اضافة اعلان


وحذر محافظ عجلون، نايف الهدايات، المواطنين من السير على الطرقات، داعياً إياهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من خطر الانزلاق، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامة الجميع.

 
gnews

أحدث الأخبار

ع

طب وصحة أطعمة دافئة لتحارب البرد في الشتاء

ا

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الخميس

الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يحذر المواطنين من هذه الممارسات خلال المنخفض الجوي

تعبيرية

خاص بالوكيل الدفاع المدني: العائلة التي تم إنقاذها في الكرك كانت تسكن بخيمة بجانب السيل

قل

منوعات نصائح للتدفئة في الطقس البارد: حافظ على دفئك بسهولة

احدى الطرق الخارجية

خاص بالوكيل ضباب وغبار وأمطار متباينة الشدة.. الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق

ا

الطقس هذه المناطق شهدت تساقطا للثلوج - أسماء

الأمم المتحدة اعتبرت أن مقترح ترامب بشأن غزة بمثابة تطهير عرقي

فلسطين تواصل الرفض والاستنكار الدولي لمقترح ترامب بشأن غزة



 




الأكثر مشاهدة