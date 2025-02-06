هذه المناطق شهدت تساقطا للثلوج - أسماء

وحذر محافظ عجلون، نايف الهدايات، المواطنين من السير على الطرقات، داعياً إياهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من خطر الانزلاق، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامة الجميع.
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