الأربعاء 2025-12-10 06:32 م

هطولات غزيرة ورعدية شمالي العقبة ووادي عربة

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه
امطار
الأربعاء، 10-12-2025 04:39 م

الوكيل الإخباري-   قالت  الأرصاد الجوية، إن آخر صور الرادار تشير إلى هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة في أجزاء من شمالي محافظة العقبة ومنطقة وادي عربة يصحبها الرعد أحيانا.

اضافة اعلان


ودعت الأرصاد في بيان لها الأربعاء، إلى أخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاق على الطرقات وخطر تشكل السيول في تلك المناطق، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الأردن وإندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية

واشنطن تقترح منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا

عربي ودولي واشنطن تقترح منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا

ب

عربي ودولي وزير الخارجية اللبناني يرفض دعوة لزيارة إيران

أمين عام "التربية" يبحث مع وفد صيني التعاون المشترك

أخبار محلية أمين عام "التربية" يبحث مع وفد صيني التعاون المشترك

ل

أخبار محلية الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الدوحة

المعايطة: قانون الأحزاب الجديد خطوة إصلاحية لتعزيز الحاكمية الداخلية

أخبار محلية المعايطة: قانون الأحزاب الجديد خطوة إصلاحية لتعزيز الحاكمية الداخلية

أنشطة تنموية وشبابية متنوعة في عدد من المحافظات

أخبار محلية أنشطة تنموية وشبابية متنوعة في عدد من المحافظات

ل

أخبار محلية الملك يلتقي متقاعدين عسكريين خدموا معه في القوات الخاصة



 






الأكثر مشاهدة