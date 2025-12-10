هطولات غزيرة ورعدية شمالي العقبة ووادي عربة

الوكيل الإخباري- قالت الأرصاد الجوية، إن آخر صور الرادار تشير إلى هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة في أجزاء من شمالي محافظة العقبة ومنطقة وادي عربة يصحبها الرعد أحيانا.

