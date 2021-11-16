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الثلاثاء، 16-11-2021 07:05 ص

أجواء خريفية لطيفة الحرارة في المملكة

خريف


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن الأجواء خريفية لطيفة الحرارة نهاراً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــــلاً:أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم العالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:


أجواء معتدلة نهاراً ولطيفة أُثناء الليل مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 




 

 


 

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