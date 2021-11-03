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الأربعاء، 03-11-2021 06:49 ص

أجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق

عمان خاص


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تسجل حول معدلاتها الاعتيادية،الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــــلاً:تسود أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم المنخفضة،والرياح خفيفة السرعة، متغيرة الاتجاه وفق الأرصاد.


خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق السهول والبادية.


 




 

 


 

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