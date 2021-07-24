أجواء معتدلة السبت

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء رطبة صباح السبت، وتظهر كميات من الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة والمرتفعات الجبلية العالية، وتدريجياً تقل كمية الغيوم وترتفع الحرارة لتعود الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء رطبة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وتميل للبرودة فوق المناطق الجبلية العالية، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.