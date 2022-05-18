أجواء معتدلة في المملكة اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــــلاً: الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ولطيفة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية احياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.