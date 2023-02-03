أسبوع بارد جداً ينتظره الأردنيون وثلوج بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة الاثنين، بكتلة هوائية باردة جدًا ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص ، وفق ادارة الارصاد الجوية .



ووفق مواقع طقس فإن المعطيات المتوقعة خلال الاسبوع القادم هو تساقط الأمطار والثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية على مدى ثلاثة أيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس وفق آخر تحديث للخرائط الجوية.



وحول احتمالية تركم الثلوج نهاية الأسبوع القادم أوضحت الأرصاد الجوية أن الخرائط العددية لا تشير إلى وجود تراكمات ثلجية حتى اللحظة ، حيث سيتم نشر اخر المستجدات عبر النشرات القادمة .

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