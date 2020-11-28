السبت 28-11-2020
الوكيل الاخباري

أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد اليوم

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السبت، 28-11-2020 07:47 ص

حالة من عدم الاستقرار الجوي

أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد اليوم

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أمطار في أحد شوارع العاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة اعتباراً من فجر السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار في أنحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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كما ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء، تكون الأجواء باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والفرصة مهيأه لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في الاجزاء الشرقية من المملكة، هذا ومن المتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة ان يتشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 


 




 

 


 

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