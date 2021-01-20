الأربعاء 20-01-2021
الوكيل الاخباري

شاهد بالفيديو - ثلوج متراكمة جنوب المملكة

وزارة الأشغال لـ الوكيل: غرفة عمليات مشتركة للتعامل مع ملاحظات المنخفض الجوي

أشغال الطفيلة تؤكد استعدادها للتعامل مع الظروف الجوية

نقيب اصحاب المخابز للوكيل : المخابز تعمل على مدار الساعة ولا داعي للتهافت

نقيب المحروقات للوكيل : المحروقات متوفرة في جميع مناطق المملكة

مدير أشغال معان للوكيل : خطة طوارئ يتم العمل بها حاليا مع بدء تساقط الثلوج

أشغال الكرك تدعو إلى عدم الخروج إلا للضرورة القصوى

أمانة عمان والدفاع المدني للوكيل : جاهزون للتعامل مع اي طارئ خلال المنخفض

الدوريات الخارجية لـ الوكيل: جميع الطرق الخارجية سالكة

الأرصاد الجوية لـ الوكيل: تراجع الحالة الجوية مع ساعات الليل الأولى

الأربعاء، 20-01-2021 08:33 ص

أمطار غزيرة وزخات ثلجية على المرتفعات الجنوبية اليوم

ارشيفية


الوكيل الإخباري - يتعمق اليوم الأربعاء، تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة من أصل قطبي المرافقة للمنخفض الجوي، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس على الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة، وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، حيث تكون الهطولات غزيرة على فترات؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100م هطول زخات من الثلج، تتراكم بشكل محدود ومتفاوت ما بين منطقة وأخرى، وقد تشهد الارتفاعات ما دون ذلك زخات من الثلج ممزوجة مع المطر، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة.

وتتناقص الغيوم ليلاً بشكل تدريجي وتضعف فرصة الهطولات بشكل عام، وتكون الأجواء شديدة البرودة في معظم مناطق المملكة، وتخف سرعة الرياح تدريجياً لتصبح شمالية غربية معتدلة السرعة، ويتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

وتحذر الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه خلال ساعات النهار، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض وتشكل الضباب، ومن تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية في ساعات الليل المتأخرة.

ويطرأ يوم غدٍ الخميس ارتفاع قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الجمعة باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 7 - 1 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 4 - 1، وفي مرتفعات الشراة 4 - -2، وفي مناطق البادية 11 - -1، وفي مناطق السهول 8 - 2، وفي الاغوار الشمالية 12 - 5، وفي الأغوار الجنوبية 20 - 9، وفي البحر الميت 19 - 8، وفي خليج العقبة 18 - 8 درجات مئوية. 

اضافة اعلان
 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120211985458251936304

الأرصاد تحذر من السيول والانجماد الأربعاء

ثلوج

ثلوج الأربعاء على ارتفاع 1100 متر

64a72d6a-0422-4d2a-adc4-a87389798bc1

الارصاد للوكيل : هذه المناطق ستشهد تراكمات ثلجية صباح الغد

الطقس

أمطار غزيرة اليوم وغدا وزخات ثلجية في المرتفعات الجنوبية

120211712205572615068

ثلوج وأجواء باردة جداً في الأردن خلال المنخفض الجوي القادم

f63ac421-4349-49b8-acd0-51bfe183731a

الارصاد تنشر تطورات المنخفض القطبي الذي سيؤثر على المملكة

أخبار متعلقة
الطقس

أجواء باردة جدا وأمطار غزيرة لثلاثة أيام وتحذيرات من السيول

1202116182110685698418

الارصاد : ثلوج قد تشهدها هذه المناطق الليلة

1202177110855297982

تفاصيل جديدة هامة حول المنخفض الجوي

ا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

1

في طريقه الى الاردن .. منخفض يتسبب بغرق مدينة تركية - صور

12202026164532697400255

الأرصاد تكشف موعد عودة الأمطار الى الاردن