أمطار في طريقها إلى المملكة بهذا الموعد - تفاصيل

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الجمعة، 02-06-2023 10:02 م

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الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة.

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وبحسب الأرصاد، تنخفض درجات الحرارة نهار السبت، لتصبح الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.


وأضافت أنه من المتوقع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من الأردن خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وأشارت الأرصاد إلى أنه تنحسر تدريجيا الأجواء الخماسينية ليل السبت، وتكون لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.


وبينت أنه يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة نهار الأحد، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.


ولفتت إلى أن الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


وتستمر الأجواء معتدلة الحرارة نهار الاثنين في المرتفعات الجبلية والسهول، وتكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ليلا، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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