الإثنين 05-06-2023
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الإثنين، 05-06-2023 06:09 ص

احتمالة لتساقط أمطار يصحبها الرعد في أجزاء من جنوب شرق المملكة

مطر 1


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،  وهنالك احتمال ضعيف ولفترة قصيرة لسقوط زخات محلية من المطر في أجزاء محدودة من اقصى جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة


  التحذيرات ليوم الاثنين:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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