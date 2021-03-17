احتمالية هطول أمطار خفيفة غدا

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ غدا الخميس ، لتسجّل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، وتتواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصةً في شمال ووسط المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وهناك احتمال ضعيف خلال ساعات الفجر والصباح الباكر لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار في مناطق البادية .

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