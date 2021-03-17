الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مطالبة بتأجيل اقساط البنوك

كورونا تصيب نحو 7ر120 مليون شخص حول العالم

وزيران بريطانيان: لقاح أسترازينيكا أكسفورد آمن

اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

إغلاق مديرية مالية عجلون لتسجيل إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الحكومة تحسم الجدل حول الحظر الشامل

الهند: ارتفاع مؤشر إصابات كورونا لعام 2021

وزير الصحة اللبناني: نتريث قبل اتخاذ القرار بشأن لقاح استرازينيكا

العمل النيابية: التوصل لحلول بشأن العاملين بالسورية للنقل البري

الأربعاء، 17-03-2021 01:31 م

انخفاض قليل على درجات الحرارة

احتمالية هطول أمطار خفيفة غدا

امطار
أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ غدا الخميس ، لتسجّل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، وتتواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصةً في شمال ووسط المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان
 

وهناك احتمال ضعيف خلال ساعات الفجر والصباح الباكر لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار في مناطق البادية .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4f8f23c6-a979-492c-bc83-b5bccba1cfac

الارصاد : المملكة تتعرض اليوم لكتلة هوائية باردة

2202123185331168613978

الارصاد تحذر من طقس يوم الاربعاء

d2f617cb-81b5-43fd-ac54-09c78c7d3dd6

الارصاد : انخفاض مستمر على درجات الحرارة اليوم

146682_4_1585548699

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

طقس

المملكة على موعد مع كتلة باردة

32021875853177025551

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

أخبار متعلقة
32021617390589928151

المملكة على موعد مع منخفض جوي

220212718147777751180

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين - تحذيرات

2202123121223668625450

منخفض جوي قادم إلى المملكة

4f8f23c6-a979-492c-bc83-b5bccba1cfac

الارصاد : أمطار خفيفة متوقعة مساء اليوم جنوب المملكة

220212273520232089710

المملكة على موعد مع منخفض جوي

74e73701-2729-40a2-9564-b68bd5470130

الأرصاد لـ الوكيل : نتوقع أن يتسبب تراكم الثلوج بإعاقة الحركة العامة في بعض مناطق شمال و وسط المملكة