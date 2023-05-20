احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر اليوم

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسجل درجات أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية؛ الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، معتدلة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية وفقد دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة



التحذيرات ليوم السبت:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

