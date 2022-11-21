الأردن على موعد مع ثاني منخفض جوي والامطار الغزيرة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت مواقع طقس مختصة تأثُر المملكة بمنخفض جوي مطري يؤدي الى هطول الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق وتساقط لزخات من البَرَد أحياناً فوق المُرتفعات، اعتباراً من يوم الجمعة القادم .



واشارت انه في حال حافظت المنظومة الجوية على المعطيات الواردة في التحليل الجوي وعدم تغير قيم الضغط أو اتجاه الرياح ان المملكة ستشهد طقساً بارداً بوجهٍ عام في مُعظم المناطق .



هذا وسيوافيكم مواقع الوكيل الاخباري خلال الايام القادمة بتفاصيل وتطورات الحالة الجوية التي ستؤثر على المملكة نهاية الاسبوع .

اضافة اعلان