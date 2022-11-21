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الوكيل الاخباري

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الإثنين، 21-11-2022 06:53 م

الأردن على موعد مع ثاني منخفض جوي والامطار الغزيرة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت مواقع طقس مختصة تأثُر المملكة بمنخفض جوي مطري يؤدي الى هطول الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق وتساقط لزخات من البَرَد أحياناً فوق المُرتفعات، اعتباراً من يوم الجمعة القادم .

واشارت انه في حال حافظت المنظومة الجوية على المعطيات الواردة في التحليل الجوي وعدم تغير قيم الضغط أو اتجاه الرياح ان المملكة ستشهد طقساً بارداً بوجهٍ عام في مُعظم المناطق .

هذا وسيوافيكم مواقع الوكيل الاخباري خلال الايام القادمة بتفاصيل وتطورات الحالة الجوية التي ستؤثر على المملكة نهاية الاسبوع .

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